اتهمت روسيا الولايات المتحدة الثلاثاء، بإذكاء التوتر العسكري بعد اختبار الأخيرة لصاروخ كروز أطلقته من البر، لكن موسكو قالت إنها لن تنجرف إلى سباق تسلح، حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن "كل هذا يدعو للأسف. من الواضح أن الولايات المتحدة تسلك طريق تصعيد التوتر العسكري. ولن نستسلم للاستفزازات"، مضيفاً "لن نترك أنفسنا ننجرف إلى سباق تسلح باهظ الثمن".

وقال ريابكوف إن روسيا لا تعتزم، على الرغم من الاختبار الأمريكي، نشر أي صواريخ جديدة، ما لم تقْدم الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة أولاً.

من جهتها، عبّرت الصين أيضاً عن قلقها، وقال المتحدث باسم خارجيتها كنغ شوانغ إن الاختبار يظهر أن الولايات المتحدة تُذكي سباق تسلح جديد، وهو ما سيكون له أثر وخيم على أمن المنطقة والعالم.

وأضاف في إفادة صحفية الثلاثاء، "ننصح الجانب الأمريكي بالتخلي عن التصورات البالية التي تعود إلى فكر الحرب الباردة، وألعاب المحصلة الصفرية، وأن تتحلى بضبط النفس في تطوير الأسلحة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت الاثنين، إنها اختبرت صاروخ كروز تقليدي، وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وكانت المعاهدة تحظر الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة.