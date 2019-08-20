سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا والصين تحذّران من توتر عسكري بعد اختبار واشنطن لصاروخ كروز
قالت روسيا الثلاثاء، إن اختبار الولايات المتحدة صاروخ كروز أطلقته من البر يُعيد التوتر العسكري، فيما قالت الصين إن الاختبار يظهر أن واشنطن تُذكي سباق تسلح جديد، وهو ما سيكون له أثر وخيم على أمن المنطقة والعالم.
روسيا والصين تحذّران من توتر عسكري بعد اختبار واشنطن لصاروخ كروز
روسيا تتهم الولايات المتحدة بإذكاء التوتر العسكري بعد اختبار واشنطن لصاروخ كروز / AFP
20 أغسطس 2019

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الثلاثاء، بإذكاء التوتر العسكري بعد اختبار الأخيرة لصاروخ كروز أطلقته من البر، لكن موسكو قالت إنها لن تنجرف إلى سباق تسلح، حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن "كل هذا يدعو للأسف. من الواضح أن الولايات المتحدة تسلك طريق تصعيد التوتر العسكري. ولن نستسلم للاستفزازات"، مضيفاً "لن نترك أنفسنا ننجرف إلى سباق تسلح باهظ الثمن".

وقال ريابكوف إن روسيا لا تعتزم، على الرغم من الاختبار الأمريكي، نشر أي صواريخ جديدة، ما لم تقْدم الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة أولاً.

من جهتها، عبّرت الصين أيضاً عن قلقها، وقال المتحدث باسم خارجيتها كنغ شوانغ إن الاختبار يظهر أن الولايات المتحدة تُذكي سباق تسلح جديد، وهو ما سيكون له أثر وخيم على أمن المنطقة والعالم.

وأضاف في إفادة صحفية الثلاثاء، "ننصح الجانب الأمريكي بالتخلي عن التصورات البالية التي تعود إلى فكر الحرب الباردة، وألعاب المحصلة الصفرية، وأن تتحلى بضبط النفس في تطوير الأسلحة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت الاثنين، إنها اختبرت صاروخ كروز تقليدي، وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وكانت المعاهدة تحظر الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us