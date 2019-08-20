سياسة
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تركيا تسعى للحد من اعتمادها على الأسلحة الأجنبية
تسعى تركيا للمضي قدماً في خطتها للحد من الاعتماد على السلاح الخارجي في تجهيزات القوات الأمنية التركية، وهو ما تُوّج مؤخراً بتسلّم القوات الأمنية 4 آلاف و500 قطعة جديدة من بندقية MPT-76 محليّة الصنع.
تركيا تسعى للحد من اعتمادها على الأسلحة الأجنبية
القوات الأمنية التركية تتسلم 4 آلاف و500 قطعة جديدة من بندقية MPT-76 محليّة الصنع / AA
20 أغسطس 2019

تسلمت القوات الأمنية التركية 4 آلاف و500 قطعة جديدة من بندقية MPT-76 محليّة الصنع، ليرتفع عدد البنادق المستخدمة من هذا الطراز إلى أكثر من 40 ألف بندقية.

يأتي ذلك في إطار جهود رئاسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، ضمن خطتها للحد من الاعتماد على السلاح الخارجي في تجهيزات القوات الأمنية التركية.

ويشرف مصنع "قريق قلعة" التابع لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية على صناعة البندقية MPT-76، وهي اختصار لعبارة Milli Piyade Tüfeği وتعني "بندقية المشاة الوطنية".

واجتازت البندقية أكثر من 50 اختباراً بنجاح، استخدم فيه حوالي مليون و100 ألف طلقة عام 2016.

وتزن البندقية 4.180 كيلوغرام، ومداها الفعال 600 متر، وبإمكانها إطلاق 700 طلقة في الدقيقة، فيما تصل السرعة الابتدائية للطلقة 800 متر في الثانية، وطول السّبطانة 406 ملم.

ويمكن استخدام البندقية بإسنادها على منصب ثنائي، أو التحكم فيها بواسطة قبضة اليد، وهي مزودة بمسطرة للمسافة ومنظار ليلي، ويصل عدد قطع البندقية مع الملحقات التي يمكن أن تزود بها إلى 413.

وأنشئ مصنع "قريق قلعة" لصناعة الأسلحة عام 1935 على مساحة 4 آلاف و44 مترا مربعاً، وأنتجت فيه أنواع عديدة من الأسلحة حتى عام 1968، إذ اعتمد حينها على إنتاج بندقية جي-3 وإم جي-3 واسعة الانتشار في الوحدات العسكرية التركية.

وتهدف تركيا إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يخص تسليح جيشها، كما تسعى لأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة في تصنيع الأسلحة وتصديرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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