شهد قطاع بيع العقارات في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي، ارتفاعاً بنسبة 66.7% مقارنة مع مبيعات يونيو/حزيران 2019.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد العقارات المباعة في عموم تركيا خلال يوليو/تموز الماضي بلغ 102 ألف و236 عقاراً.

وأوضحت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل خلال يوليو/تموز الفائت تراجعت 17.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعاً للمنازل بـ17 ألف و276، تلتها العاصمة أنقرة بـ9 آلاف و491، وإزمير ثالثاً بـ5 آلاف و576.

وذكرت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل إلى الأجانب خلال يوليو زادت 46.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب خلال يوليو/تموز الماضي 4 آلاف و192؛ إذ تصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات إلى الأجانب، بألف و903.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ764، وأنقرة ثالثاً بـ249، وبورصة رابعاً بـ217 ويالوه خامساً بـ177.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا، بـ734 عقارًا، تلاهم الإيرانيون بـ464، والكويتيون ثالثًا بـ219 والسعوديون بـ218، والروس خامساً بـ215.