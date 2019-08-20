سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تدين استهداف الرتل العسكري التركي في سوريا
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين، القصف الجوي الذي استهدف مدنيين، ورتلاً عسكرياً للجيش التركي في مدينة إدلب السورية. جاء ذلك في بيان نشرته مورغان أورتاغوس، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية.
واشنطن تدين استهداف الرتل العسكري التركي في سوريا
متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس قالت إن على نظام الأسد وحلفائه العودة فوراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب / AA
20 أغسطس 2019

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين، عن إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف مدنيين، ورتلاً عسكرياً للجيش التركي في مدينة إدلب السورية.

جاء ذلك حسب بيان نشرته مورغان أورتاغوس، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، على حسابها بموقع توتير.

البيان جاء تعليقاً على تعرض رتل عسكري تركي الاثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب.

وأضافت أورتاغوس قائلة إن "على نظام بشار الأسد وحلفائه العودة فوراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إدلب، فالاثنين جرى استهداف رتل تركي، فضلاً عن مدنيين وفرق إغاثية ومبانٍ بشكل وحشي، ونحن ندين هذا العنف الذي يجب توقفه".

تجدر الإشارة إلى أن القصف الذي تعرض له الرتل العسكري التركي أسفر كذلك عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 12 آخرين.

وأدانت وزارة الدفاع التركية في بيان لها استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب مع روسيا الاتحادية.

وأكد أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وجاء في البيان "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ التدابير كافة لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us