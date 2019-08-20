سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 20 أغسطس/آب 2019
الأمم المتحدة تدين استهداف الرتل العسكري التركي في إدلب / AA
20 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

الأمم المتحدة تدين استهداف الرتل العسكري التركي في إدلب، والداخلية التركية توقف 3 رؤساء بلديات بتهمة الإرهاب.

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الأمم المتحدة: استهداف الرتل التركي في إدلب أمر مقلق للغاية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الغارة الجوية على الرتل العسكري التركي والأضرار الناجمة عنها مقلقة للغاية، مشيراً إلى أن أعمال العنف في إدلب ليست عبارة عن أزمة إنسانية فقط؛ بل في نفس الوقت تشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي. [TRT عربي]

في السياق ذاته، أدانت تركيا الاثنين، قصفاً جوياً استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في إدلب شمالي سوريا، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجوم "يتناقض مع الاتفاقيات القائمة، والتعاون والحوار مع روسيا". [TRT عربي]

    الداخلية التركية توقف 3 رؤساء بلديات بتهمة الإرهاب

    أوقفت وزارة الداخلية التركية رؤساء بلديات ولايات دياربكر وماردين ووان عن العمل، لوجود تحقيقات في حقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى كف يد كل من رؤساء بلدية دياربكر، عدنان سلجوق مزراقلي، وماردين أحمد تورك، ووان بديعة أوزغوكجه، عن العمل. [الأناضول]

    من جانبه، قال نائب الرئيس التركي عبر حسابه في تويتر، إنه "كان لا بد من التدخل" ضد رؤساء بلديات "يدعمون الإرهاب وذلك في إطار صون ديمقراطيتنا"، مشدداً على أن إرادة الشعب لا يمكن أن تُترك لوصاية الإرهابيين. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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