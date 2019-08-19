سياسة
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البحرين تعلن مشاركتها بمبادرة واشنطن لـ"تأمين الملاحة بالخليج"
قالت الحكومة البحرينية إتها ستشارك في الجهد التعاوني للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية، وتأمين ممرات دولية للتجارة والطاقة في المنطقة.
البحرين تعلن مشاركتها بمبادرة واشنطن لـ"تأمين الملاحة بالخليج"
البحرين تؤكد مشاركتها في مبادرة واشنطن لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز / AA
19 أغسطس 2019

أعلنت البحرين، الاثنين، مشاركتها في مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية "لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، للعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت الحكومة البحرينية، في بيان، إن الملك حمد بن عيسى أكد لماكينزي مشاركة بلاده "في الجهد المشترك للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية، وتأمين ممرات دولية للتجارة والطاقة في المنطقة".

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، أن بلاده تخطط لإنشاء تحالف عسكري دولي لتأمين الممرات البحرية قبالة إيران واليمن.

وقال دانفورد في تصريحات إعلامية في حينه "نعمل مع عدد من الدول لرؤية ما إن كان بإمكاننا تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب".

و كان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنوا، عبر بيان مشترك في 22 من الشهر ذاته، اتفاقهم على "العمل سوياً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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