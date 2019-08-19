قُتل 6 مدنيين، الاثنين، في قصف للنظام السوري وروسيا، على الأحياء السكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني لوكالة الأناضول، إن 3 مدنيين قُتلوا في القصف الجوي على مدينة معرة النعمان، وقُتل 3 آخرون في قرية حيش التابعة للمدينة.

ويواصل النظام وروسيا القصف الجوي والمدفعي على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وبلدة بداما وقريتي معرتحرمة ومدايا بريف إدلب، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية لطمين بريف حماة.

وأكد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن القصف الجوي استهدف مدينة معرة النعمان وقرية حيش التابعة لها.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 في مدينة سوتشي الروسية.