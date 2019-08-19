سياسة
1 دقيقة قراءة
مساعدات أمريكية جديدة لمناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي بسوريا
أفادت مصادر أن قافلة أمريكية مكونة من 60 شاحنة دخلت من العراق عبر معبر سيمالكا، واتجهت إلى منطقة خراب عشق جنوبي مدينة عين العرب كوباني، تحمل مساعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مناطق سيطرة PKK/YPG الإرهابي.
مساعدات أمريكية جديدة لمناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي بسوريا
مساعدات عسكرية ولوجستية أمريكية تدخل مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي / AA
19 أغسطس 2019

دخلت، الأحد، قافلة جديدة مؤلَّفة من 60 شاحنة، تحمل مساعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مناطق سيطرة PKK/YPG الإرهابي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن القافلة دخلت من العراق عبر معبر سيمالكا، واتجهت إلى منطقة خراب عشق جنوبي مدينة عين العرب كوباني.

وأوضحت المصادر أن القافلة ضمت آليات حفر ومولدات وعربات رباعية الدفع وخزانات وقود، إضافة إلى شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر عسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن نحو 450 شاحنة من المساعدات الأمريكية وصلت إلى مستودعات خراب عشق العسكرية منذ نحو شهر.

وتواصل الولايات المتحدة منذ 4 سنوات تزويد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مساعدات لوجستية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us