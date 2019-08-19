يواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، منذ 9 أيام، احتجاز 6 من عمال الإغاثة بمحافظة الرقة، شمالي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأناضول، أن المحتجزين هم من العاملين في منظمتي آفاق والفرات المدعومتين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقالهم تحت ذريعة التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن السبب الحقيقي للاعتقال يعود إلى أن المحتجزين لم يقبلوا العمل تحت إمرة التنظيم ولم يستجيبوا لتعليماته، فقامت المنظمة باعتقالهم واقتيادهم إلى مكان مجهول .

ولفتت المصادر إلى أن ذوي المحتجزين لا يعلمون أي شيء عن مكان ومصير أبنائهم حتى اللحظة.

وسيطر تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مدينة الرقة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بدعم من الولايات المتحدة.