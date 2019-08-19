سياسة
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المفوضية الأوروبية: بريطانيا أكثر المتضررين حال خروجها دون اتفاق
أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، سيولّد مشاكل حقيقية للمواطنين العاديين ولرجال الأعمال، وسيكون ذا تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
المفوضية الأوروبية: بريطانيا أكثر المتضررين حال خروجها دون اتفاق
المفوضية الأوروبية حذرت بريطانيا من الخروج من الاتحاد دون اتفاق / AA
19 أغسطس 2019

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن بريطانيا ستكون من أكثر المتضررين في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود، في تصريح صحفي، أن الاتحاد الأوروبي لا يفضل أبداً خروج بريطانيا دون اتفاق.

وأضافت أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، سيولّد مشاكل حقيقية للمواطنين العاديين ولرجال الأعمال، وسيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

وتابعت بيرتود قائلة "النتائج السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ستلحق أضراراً بلندن أكثر من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وقال جونسون في رسالة موجهة للموظفين رفيعي المستوى في إدارات الدولة، إن على المؤسسات الإسراع في الاستعداد لـ"بريكست دون اتفاق"، وأن الموضوع يعتبر على قائمة الأولويات.

وذكر أن من حق الشعب البريطاني ودوائر الأعمال الاطلاع على خطة العمل التي سيتم تنفيذها في إطار بريكست، مشيراً أنه يفضل ترك الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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