أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، الاثنين، أنّ حكومة بلاده "وجدت نفسها مضطرة للتدخل" ضد 3 رؤساء بلديات بـ"سبب دعمهم للإرهاب".

وأضاف أقطاي، عبر حسابه على تويتر "كان لا بد من التدخل" ضد رؤساء بلديات "يدعمون الإرهاب وذلك في إطار صون ديمقراطيتنا".

وأشار أقطاي إلى أن 3 بلديات أثبتت التحقيقات القضائية قيامها بتسخير إمكانياتها لخدمة المنظمة الإرهابية الملطخة أيديها بالدماء"، في إشارة إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وأضاف أقطاي أن "إرادة الشعب لا يمكن أن تُترك لوصاية الإرهابيين".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أوقفت رؤساء بلديات ولايات دياربكر، وماردين، ووان، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

وعُيّن والي ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو رئيساً لبلدية ديار بكر بالوكالة، كما عُيّن والي ماردين مصطفى يمان رئيساً لبلدية ماردين بالوكالة، ووالي وان محمد أمين بلماز والياً رئيساً لبلدية وان بالوكالة.