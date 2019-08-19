أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية جديدة ضد تنظيم PKK الإرهابي، في ولايات حكاري وشرناق ووان.

وذكرت الوزارة في بيان الاثنين، أنه أُطلِق اسم "الكاسر" على العملية التي دُشّنت الأحد، في أرياف حكاري وشرناق جنوب شرقي تركيا، ووان شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن العملية تشارك فيها قوات من الدرك ووحدات الأمن والحراس الأمنيين، ويديرها القائد العامّ للدرك الفريق أول عارف جتين من ولاية حكاري.

وأشار البيان إلى مشاركة 129 فريقاً عملياتيّاً من الدرك والقوات الخاصَّة في الشرطة والحراس الأمنيين في العملية بالولايات الثلاث.

وأسفرت العملية حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمها الإرهابيون، وأكَّد البيان استمرار العمليات إلى حين تحييد الإرهابيين كافةً في المنطقة.