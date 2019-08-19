سياسة
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الداخلية التركية تطلق عملية "الكاسر" ضد تنظيم PKK الإرهابي
قالت وزارة الداخلية التركية الاثنين، إنها أطلقت عملية جديدة ضد تنظيم PKK الإرهابي، في ولايات حكاري وشرناق ووان، شرقي وجنوبي شرقي البلاد، وأشارت إلى أن العملية أسفرت حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمه الإرهابيون.
الداخلية التركية تطلق عملية "الكاسر" ضد تنظيم PKK الإرهابي
أوضحت وزارة الداخلية التركية أن عملية الكاسر تشارك فيها قوات من الدرك ووحدات الأمن والحراس الأمنيين / AA
19 أغسطس 2019

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية جديدة ضد تنظيم PKK الإرهابي، في ولايات حكاري وشرناق ووان.

وذكرت الوزارة في بيان الاثنين، أنه أُطلِق اسم "الكاسر" على العملية التي دُشّنت الأحد، في أرياف حكاري وشرناق جنوب شرقي تركيا، ووان شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن العملية تشارك فيها قوات من الدرك ووحدات الأمن والحراس الأمنيين، ويديرها القائد العامّ للدرك الفريق أول عارف جتين من ولاية حكاري.

وأشار البيان إلى مشاركة 129 فريقاً عملياتيّاً من الدرك والقوات الخاصَّة في الشرطة والحراس الأمنيين في العملية بالولايات الثلاث.

وأسفرت العملية حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمها الإرهابيون، وأكَّد البيان استمرار العمليات إلى حين تحييد الإرهابيين كافةً في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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