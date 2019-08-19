ارتفع عدد جرحى الانفجارات التي وقعت الاثنين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، إلى 66 شخصًا.

وقال نائب المتحدث باسم محافظ الولاية نور أحمد حبيب، إنّ "ما لا يقل عن 10 انفجارات هزّت محيط عاصمة الولاية جلال آباد، وأسقطت نحو 66 جريحاً على الأقل"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف أنّ غالبية المصابين يعانون "إصابات طفيفة وتَلقَّوا العلاج في المستشفيات المحلية".

وكانت آخر حصيلة معلنة في وقت سابق الاثنين، إصابة 17 شخصًا بينهم 3 في "حالة حرجة"، إثر انفجار 6 قنابل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

ومؤخرًا سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة طالبان بهدف إنهاء دوامة العنف، فيما تُصِرّ طالبان في المقابل على خروج القوات الأمريكيَّة من البلاد شرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.