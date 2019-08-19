سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 3 مدنيين في قصف جوي على رتل عسكري تركي في إدلب
أدانت تركيا الاثنين، قصفاً جوياً استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في إدلب شماليّ سوريا، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجوم "يتناقض مع الاتفاقيات القائمة، والتعاون والحوار مع روسيا".
مقتل 3 مدنيين في قصف جوي على رتل عسكري تركي في إدلب
تركيا وروسيا وإيران أعلنت في مايو/أيار 2017 توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب في إطار اجتماعات أستانا / AA Archive
19 أغسطس 2019

قالت وزارة الدفاع التركية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب 12 آخرون في قصف جوي استهدف رتلاً عسكرياً تركياً خلال انتقاله إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب شماليّ سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، الاثنين، أن أنقرة تدين بشدة هذا الهجوم الذي "يتناقض مع الاتفاقيات القائمة، والتعاون والحوار مع روسيا".

وأشار البيان إلى أن انتقال الرتل جاء بالتنسيق مع روسيا، لضمان سلامة نقطة المراقبة التاسعة، وللحفاظ على طرق الإمداد مفتوحة، وتجنّب إصابة المدنيين والأبرياء في المنطقة.

وتابع البيان "نحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس، وننتظر اتخاذ الجانب الروسي التدابير اللازمة لمنع تكرار ما جرى".

وكانت كل من تركيا وروسيا وإيران أعلنت، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us