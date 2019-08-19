سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تحذّر الولايات المتحدة من احتجاز ناقلتها النفطية
حذرت طهران الاثنين، واشنطن من تنفيذ محاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي غادرت جبل طارق، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن أي تدخُّل أمريكي "ستكون له عواقب وخيمة".
إيران تحذّر الولايات المتحدة من احتجاز ناقلتها النفطية
دخلت إيران في مواجهة بحرية مع بريطانيا منذ احتجاز البحرية البريطانية للناقلة الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق / Reuters
19 أغسطس 2019

قالت وزارة الخارجية الإيرانيّة الاثنين، إن طهران حذّرت واشنطن من أي محاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها "أدريان داريا1" التي غادرت جبل طارق رغم محاولة الولايات المتَّحدة احتجازها.

وأشار المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في مؤتمر صحفي، إلى أن "إيران أرسلت التحذيرات الضرورية إلى المسؤولين الأمريكيّين من خلال القنوات الرسمية، بعدم الوقوع في مثل هذا الخطأ، إذ ستكون له عواقب وخيمة".

ودخلت إيران في مواجهة بحرية مع بريطانيا، حليفة الولايات المتَّحدة، منذ احتجاز البحرية البريطانية الناقلة الإيرانيّة قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية، في 4 يوليو/تموز، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطًا إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأوروبيَّة على هذا البلد.

وبعد أسبوعين احتجز الحرس الثوري الإيرانيّ ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج، وهو ما اعتبرته بريطانيا خطوة انتقامية.

وفي المؤتمر الصحفي رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانيّة فكرة أن يكون بين احتجاز الناقلتين رابط، وقال "لا علاقة على الإطلاق بين هاتين الناقلتين".

وأضاف موسوي "خرقت تلك السفينة القواعد البحرية مرتين أو ثلاثاً"، في إشارة إلى الناقلة "ستينا إيمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، وتحتجزها إيران في ميناء بندر عباس.

وتابع "المحكمة تنظر في الأمر، ونأمل أن يكتمل (التحقيق) في أقرب وقت ممكن وأن يصدر حكم".

والخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة المحتجزة.

ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، حسب وسائل إعلام محلية.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلباً أمريكياً بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

يشار إلى أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us