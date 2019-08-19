قصف الجيش التركي مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة تل رفعت بريف حلب في سوريا، ردّاً على هجمات الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان الاثنين، إن القوات التركية العاملة في منطقة عملية "درع الفرات"، تعرضت لنيران وهجمات عناصر التنظيم الإرهابي المتمركزة في تل رفعت.

وذكر البيان أن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت أهدافاً للإرهابيين، ردّاً على هذه الهجمات.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، وأطلقت في هذا الصدد في 27 مايو/أيار الماضي عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق.