سياسة
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الجيش التركي يقصف مواقع إرهابيي YPG/PKK في تل رفعت بسوريا
استهدف الجيش التركي مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة تل رفعت بريف حلب السورية، وقالت وزارة الدفاع التركية الاثنين، إن ذلك جاء ردّاً على تَعرُّض قواتها لنيران وهجمات عناصر التنظيم الإرهابي، المتمركزة في تل رفعت.
الجيش التركي يقصف مواقع إرهابيي YPG/PKK في تل رفعت بسوريا
الجيش التركي يقصف مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة تل رفعت بريف حلب / AA
19 أغسطس 2019

قصف الجيش التركي مواقع تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة تل رفعت بريف حلب في سوريا، ردّاً على هجمات الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان الاثنين، إن القوات التركية العاملة في منطقة عملية "درع الفرات"، تعرضت لنيران وهجمات عناصر التنظيم الإرهابي المتمركزة في تل رفعت.

وذكر البيان أن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت أهدافاً للإرهابيين، ردّاً على هذه الهجمات.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، وأطلقت في هذا الصدد في 27 مايو/أيار الماضي عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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