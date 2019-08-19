سياسة
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قصف عنيف على ريف إدلب شمالي سوريا
شهد ريف إدلب شمالي سوريا فجر الاثنين، قصفاً مكثفاً من قوات النظام السوري والطائرات الروسية، في الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام منذ أيام التقدُّم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.
قصف عنيف على ريف إدلب شمالي سوريا
الأمم المتحدة أبدت "قلقها البالغ" إزاء استمرار العنف في شمال غرب سوريا / AFP
19 أغسطس 2019

قصفت قوات النظام السوري والطائرات الروسية بشكل مكثَّف، ليلة الأحد وفجر الاثنين، مدناً وبلدات في ريف إدلب شماليّ سوريا، أبرزها خان شيخون ومعرة النعمان، حسب ما نقله شهود عيان.

وتحاول قوات النظام منذ أيامٍ التقدُّم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، كما تدور اشتباكات عنيفة في جبهات عديدة على أطرافها منذ الأسبوع الماضي.

وأرسلت فصائل الجيش السوري الحر الأحد، تعزيزات عسكرية من حلب إلى ريف إدلب، الذي يشهد حملة عسكرية تشنّها قوات النظام وروسيا، منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، وأدّت إلى سقوط ضحايا بالمئات، ونزوح عشرات الآلاف.

وأبدت الأمم المتحدة السبت، "قلقها البالغ" إزاء استمرار العنف في شمال غرب سوريا، إثر هدنة أعلنت عنها دمشق قبل أسبوعين، إلا أنها لم تستمر سوى أيام قليلة.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي ديفيد سوانسون، إن "استمرار الاشتباكات والقصف والغارات الجوية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة بلا هوادة (في إدلب ومحيطها)، يعيق عمليات الإغاثة الإنسانية".

وكان النظام السوري أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه خلال مباحثات أستانا التي جرت مطلع الشهر الجاري التزام وقف إطلاق النار.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

من جهتها كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، مقتل 781 مدنياً على الأقل، بينهم 208 أطفال، جرَّاء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/نيسان 2019 و27 يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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