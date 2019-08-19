أعلنت وزارة الداخلية التركية صباح الاثنين، استبعاد ثلاثة رؤساء بلديات عن مهامهم بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب، وعينت الداخلية وكلاء لتسيير أعمال هذه البلديات.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التركية أن رؤساء بلديات محافظات ديار بكر وماردين ووان في جنوب شرقي البلاد، استبعدوا من مهامهم بسبب تحقيقات حول ارتباطهم بتنظيم PKK الإرهابي وتقديم الدعم له.

وعُيّن والي ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو رئيساً لبلدية ديار بكر بالوكالة، كما عُيّن والي ماردين مصطفى يمان رئيساً لبلدية ماردين بالوكالة، ووالي وان محمد أمين بلماز والياً رئيساً لبلدية وان بالوكالة.

وذكر بيان الوزارة لائحة من التهم التي تشملها التحقيقات الجارية والقضايا المرفوعة بحق رؤساء البلدية الثلاثة، ومنها "تأسيس أو إدارة تنظيم إرهابي مسلح، والعضوية في تنظيم إرهابي، والدعاية لتنظيم إرهابي".

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن بعض رؤساء البلديات قاموا بتسخير إمكانيات بلدياتهم بشكل غير قانوني لصالح تنظيم PKK الإرهابي، الذي بدأ يعاني من ضعف وتراجع كبير نتيجة عمليات مكافحة الإرهاب المتواصلة بقوة في السنوات الأخيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن رؤساء هذه البلديات، وخلافاً للدستور والقانون، حاولوا تحويل بلدياتهم إلى نموذج إداري منفصل عن النظام القائم في البلاد، والمساس في مبدأ الدولة غير القابلة للتجزئة وسخروا الأموال والعربات واللوجستيات التابعة للبلديات لصالح دعم أنشطة إرهابية، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الوزارة إنه عقب التحقيقات الإدارية والقضائية، جرى استبعاد رؤساء البلديات الذين ثبت بحقهم بالأدلة ارتباطهم بتنظيمات إرهابية وتقديمهم الدعم لها، وفقاً للمادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون الحكم المحلي رقم 5393، وعيّن وكلاء لرئاسة هذه البلديات.