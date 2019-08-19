سياسة
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ترمب: سنعلن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأرجح
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
ترمب: سنعلن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأرجح
ترمب يعتزم الإعلان عن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل / Reuters
19 أغسطس 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية نشر أجزاء من الخطة، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، قبل ذلك التاريخ.

وفي سياق آخر، أكّد ترمب مجدّداً أنّ بلاده تجري محادثات "جيّدة جداً" مع كلّ من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد.

وقال ترمب "نجري محادثات جيّدة جدّاً مع طالبان، كما نجري محادثات جيّدة جدّاً مع الحكومة الأفغانية"، مكرّراً بذلك ما سبق أن أعلنه الجمعة من إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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