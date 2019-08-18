قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" (غريس1)، بدأت مغادرة مياه جبل طارق مساء الأحد.

وعرضت قناة العالم الإيرانية لقطات مصورة قالت إنها للناقلة الإيرانية خلال مغادرتها مياه جبل طارق.

وكان السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أعلن عبر حسابه بموقع تويتر، أنه من المتوقع أن تغادر ناقلة النفط "أدريان داريا1" مساء الأحد، عقب وصول فريقين من المهندسين المختصين إلى جبل طارق.

وفي وقت سابق، أعربت القوات البحرية الإيرانية، عن استعدادها إرسال أسطول بحري إلى مضيق جبل طارق، لمرافقة ناقلة النفط "أدريان داريا1"، على خلفية تهديدات أمريكية باحتجازها.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة النفط "غريس 1" متهمة إياها بإرسال الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجزت حمولتها.

وأوضحت أن سبب الإيقاف يعود إلى انتهاك الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

والخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة المحتجزة.

ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، حسب وسائل إعلام محلية.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلباً أمريكياً بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

يشار إلى أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.