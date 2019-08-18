سياسة
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بريطانيا توقّع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد
وقّع وزير البريكست البريطاني ستيف باركلي، وثيقة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، وجعلت بريطانيا عضواً في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا توقّع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن توقيع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده / AP
18 أغسطس 2019

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توقيع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده، مؤكداً أن هذا يعني مغادرة الاتحاد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ونشر رئيس الوزراء عبر حسابه على تويتر صورة من الوثيقة التي وقعها وزير البريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضواً في المنظمة التي صارت، فيما بعد، الاتحاد الأوروبي.

ومعلقاً على توقيع الوثيقة، غرد جونسون "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يعني توقيع هذه الوثيقة أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق الأحد، قال باركلي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، بعد توقيع الوثيقة "هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من بروكسل".

وأضاف "هذه إشارة واضحة لشعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع؛ فنحن سنترك الاتحاد الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف. سننفذ التوجيهات التي تلقيناها عام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقر الخروج من الاتحاد)".

وأشار البيان إلى أن قانون عام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون المملكة المتحدة مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى المملكة المتحدة، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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