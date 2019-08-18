سياسة
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39 مليار دولار عائدات تركيا من المنتجات الزراعية سنوياً
ارتفعت عائدات تركيا السنوية من المنتجات الزراعية خلال الـ16 عاماً الأخيرة بمقدار 32 مليار دولار، وفقاً لبيان وزارة الزراعة والغابات التركية، والذي أوضح أن تركيا تعد اليوم الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير محاصيل البندق والكرز والتين والمشمش.
39 مليار دولار عائدات تركيا من المنتجات الزراعية سنوياً
تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش / AA Archive
18 أغسطس 2019

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي، إن عائدات بلاده السنوية من المنتجات الزراعية ارتفعت خلال الـ16 عاماً الأخيرة، من 37 مليار ليرة (6.7 مليار دولار) إلى 213.4 مليار ليرة (38.8 مليار دولار).

وأوضح باك دميرلي في بيان صادر عن وزارته الأحد، أن تركيا تتصدر قائمة البلدان المنتجة والمصدرة لأربعة من المنتجات الزراعية.

وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش.

وأردف قائلاً "تركيا تنتج 67% من إجمالي البندق، و26% من الكرز و27% من التين و23% من المشمش، المنتج في العالم".

وأشار إلى أن تركيا جنت من صادرات المنتجات الأربعة المذكورة، مبلغاً قدره 2.17 مليار دولار أمريكي.

ولفت الوزير إلى أن بلاده تحتل مراتب متقدمة أوروبياً وعالمياً في قطاع الإنتاج الزراعي، وأن زيادة الإنتاج تنعكس إيجاباً على نمو قطاع التصدير في البلاد.

وتابع "صادراتنا من المنتجات الزراعية كانت في عام 2002، بحدود 3.7 مليار دولار، بينما وصل هذا الرقم إلى 17.7 مليار دولار مع نهاية 2018".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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