سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 19 أغسطس/آب 2019
هجوم كابل الإرهابي أسفر عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 182 آخرين / Reuters
19 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

الرئيس الأفغاني يعلن الحداد على خلفية تفجير كابل الإرهابي، والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ويدعو لضغط دولي لوقف الانتهاكات في القدس.

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الرئيس الأفغاني يعلن الحداد على خلفية تفجير كابل الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني الحداد في البلاد على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية، وأسفر عن مقتل 63 شخصاًوإصابة 182 آخرين. [TRTعربي]

ولاحقاً أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير في بيان له نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. [TRTعربي]

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل السبت. وأعربت الوزارة في بيان الأحد، عن حزنها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير الإرهابي. [TRTعربي]

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ويدعو لضغط دولي لوقف الانتهاكات في القدس

أعلن الأردن الأحد، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء السفير الإسرائيلي تأكيداً لرفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومدينة القدس. [TRTعربي]

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة لنقلها إلى حكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف". [TRTعربي]

كما حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس، داعياً إلى إجراءات دولية تضغط لوقف انتهاكاتها، مؤكداً "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في القدس المحتلة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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