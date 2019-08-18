أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل السبت.

وأعربت الوزارة في بيان الأحد، عن حزنها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير الإرهابي.

وأضافت "ندين بشدةٍ هذا الهجوم المنافي للإنسانية، الذي استهدف أناساً أبرياء، ونتمنى من الله الرحمة للقتلى، والشفاء العاجل للجرحى".

كما تقدمت الخارجية بالتعازي "لحكومة أفغانستان الصديقة، وللشعب الأفغاني الشقيق".

ووفق أحدث حصيلة، ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري إلى 63 على الأقل، بينهم نساء وأطفال، فيما قال فيروز بشاري، المتحدث باسم الحكومة، إن 182 مدنياً آخرين أصيبوا في التفجير.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، فيما حمّل الرئيس الأفغاني حركة طالبان المسؤولية بسبب "توفيرها منصة للإرهابيين".