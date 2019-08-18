سياسة
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قائد بحرية الحرس الثوري: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يعني عدم الأمن
قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري لإعلام محلي، إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يعني عدم الأمن، وإن بإمكان إيران أن توفّر الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.
قائد بحرية الحرس الثوري: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يعني عدم الأمن
قال قائد القوات البحرية الإيرانية إن إيران يمكنها أن  توفير الأمن  في الخليج  بتشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة / Getty Images
18 أغسطس 2019

قالت وكالة "إيلنا" الإيرانية للأنباء، إن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، صرّح بأن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

وأضاف أن إيران تريد السلام والاستقرار في الخليج، وأنها يمكنها أن توفّر الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.

ونقلت عنه وكالة مهر الإيرانية قوله إنه إذا استُهدِفَت أي سفينة تستخدم الوقود النووي في الخليج فإن الدول التي تقع في جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه الشرب بسبب التلوُّث.

وارتفعت حدّة التوتر في منطقة الخليج منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن إلى طهران التي نفت ذلك.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في أثناء مرورها في مضيق هرمز، واعتبرت لندن احتجاز السفينة ردّاً إيرانيّاً على احتجاز السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر نفسه ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، للاشتباه في انتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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