قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، إنها انتشلت جثامين 3 شبان قتلهم الجيش الإسرائيلي مساء السبت، قرب السياج الفاصل شمالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان وصل إلى وكالة الأناضول، أنها انتشلت جثامين "محمود الولايدة، ومحمد أبو ناموس، ومحمد الترامسي"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة السبت أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شماليّ قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".

وقال الجيش في بيان له "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدداً من المشتبه فيهم وهم مسلحون بالقرب من السياج الأمني شمالي قطاع غزة، وأطلقت مروحية حربية ودبابة النار باتجاههم".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، اعترض نظام "القبة الحديدية" اثنين منها.

وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة مساء الجمعة، مسيرات "العودة" الأسبوعية، التي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز، مما أسفر عن إصابة 63 شخصاً بينهم 32 بالرصاص الحي، حسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.