سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا ستواصل دعم السودان حكومة وشعباً
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان جاءت بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مشدداً على أن تركيا ستقف دائماً إلى جانب الاستقرار والسلام في السودان.
جاوش أوغلو: تركيا ستواصل دعم السودان حكومة وشعباً
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أكد أن بلاده ستواصل دعمها للسودان حكومة وشعباً / AA
17 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، إن بلاده ستواصل دعمها للسودان حكومة وشعباً.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاوش أوغلو بالعاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مشاركته في مراسم التوقيع النهائي على "وثيقة الإعلان الدستوري".

وأوضح جاوش أوغلو أن مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان جاءت بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً وقوف تركيا دائماً إلى جانب الاستقرار والسلام في السودان.

وأشار إلى أنه نقل رسالة من الرئيس أردوغان إلى رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان ووكيل وزارة الخارجية السوداني عمر فضل محمد، خلال اللقاءات التي أجراها معهما في الخرطوم.

وأضاف "لقد أكدنا لأشقائنا باستمرار على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف في السودان خلال أقرب وقت ممكن، دون اعتبار دعوتنا على أنها تدخل في شؤونهم الداخلية".

وشدد جاوش أوغلو على أن أنقرة تعتبر الاستقرار في السودان مهم جداً بالنسبة للاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تحدث تطورات سلبية في هاتين المنطقتين.

ولفت إلى أنه ناقش العلاقات الثنائية مع الأطراف السودانية في إطار زيارته، كما تم تقييم قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل المساعدات التي تقدمها مؤسسات تركية في مختلف القطاعات، وكذلك قضايا تتعلق بالتعليم والتعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية مثل ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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