سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى دور أكثر نشاطاً في كشمير
دعت وزارة الخارجية التركية، السبت، الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً" في حل مشكلة "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير. وشدد بيان صادر عن الخارجية التركية على أهمية حل الخلاف حول كشمير بين الهند وباكستان من خلال الحوار.
تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى دور أكثر نشاطاً في كشمير
الخارجية التركية أكدت أهمية حل الخلاف على كشمير بين الهند وباكستان من خلال الحوار / AA
17 أغسطس 2019

دعت تركيا، السبت، الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً" في حل مشكلة "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية على أهمية حل الخلاف حول كشمير بين الهند وباكستان من خلال الحوار.

ورحب البيان بالحراك الذي يقوده مجلس الأمن الدولي من أجل خفض التوتر في المنطقة وحل المسائل الخلافية بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن على الأمم المتحدة "الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في إطار القرارات السابقة من أجل حل مشكلة جامو وكشمير، التي تؤرق عملية تطبيع العلاقات الهندية الباكستانية".

كما نوه البيان إلى أهمية حل القضايا الخلافية بين البلدين، عن طريق القانون الدولي والحوار بين الأطراف.

والجمعة، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لأول مرة منذ أكثر من 5 عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا الطرفين إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.

وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الصين التي أكدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية الجانب.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" احتجاجات واسعة ضد الحكو مة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما ولاية "جامو وكشمير" الحكم الذاتي.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us