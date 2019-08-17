سياسة
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أردوغان يتعهد باتخاذ التدابير لمنع وقوع خسائر جراء الكوارث الطبيعية
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى زلزال مرمرة المدمر الذي ضرب منطقة بحر مرمرة التركية قبل 20 عاماً وتسبب في موت الآلاف، متعهداً أن تتخذ تركيا التدابير اللازمة لمنع وقوع أي خسائر في المستقبل جراء الكوارث الطبيعية.
أردوغان يتعهد باتخاذ التدابير لمنع وقوع خسائر جراء الكوارث الطبيعية
أردوغان يتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر جراء الكوارث الطبيعية في ذكرى زلزال مرمرة / AA
17 أغسطس 2019

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر مثل التي تسبب فيها "زلزال مرمرة"، قبل عقدين من الزمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس التركي، السبت، عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لكارثة الزلزال عام 1999.

ودعا أردوغان بالرحمة من الله تعالى لأرواح المواطنين الأتراك الذي لقوا مصرعهم جراء الزلزال.

وقال بهذا الخصوص "سنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل منع وقوع الخسائر التي أدت إليه هذه الكارثة التي لن ننساها أبداً".

وضرب زلزال مدمر منطقة بحر مرمرة التركية الساعة (03:02) من فجر 17 أغسطس/آب 1999.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص، وجرح ما يزيد عن 23 ألفاً آخرين، كما أدى إلى دمار حوالي 300 ألف مسكن، و43 ألف مكان عمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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