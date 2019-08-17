سياسة
2 دقيقة قراءة
مظاهرات متواصلة ضد الحكومة في هونغ كونغ والشرطة تستخدم القوة
انطلقت في هونغ كونغ، السبت، ثلاث مظاهرات ضد الحكومة، في احتجاجات مستمرة منذ نحو 3 أشهر في البلاد، رفضاً لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، فيما استخدمت الشرطة القوة في الرد على المتظاهرين.
مظاهرات متواصلة ضد الحكومة في هونغ كونغ والشرطة تستخدم القوة
نظم المحتجون مظاهرات مناهضة للحكومة المحلية في 3 مناطق مختلفة في هونغ كونغ / REUTERS
17 أغسطس 2019

تواصلت، السبت، الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أشهر ضد حكومة هونغ كونغ، رفضاً لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، فيما ردت الشرطة بالقوة.

ونظم المحتجون مظاهرات مناهضة للحكومة المحلية في 3 مناطق مختلفة في هونغ كونغ.

وانطلقت أولى المظاهرات التي نظمتها جمعية المعلمين المهنيين، من منطقة تشارتر غاردن في المقاطعة الوسطى باتجاه مقر إقامة الرئيسة التنفيذية للبلاد "كاري لام".

فيما خرجت مظاهرتان منفصلتان في منطقتي "هون هوم" و"هوي شام" بهونغ كونغ.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لمشروع القانون المذكور، ودعوا الحكومة للاستقالة، فيما رفع البعض أعلام بريطانيا والولايات المتحدة.

واستخدمت الشرطة القوة ضد المظاهرات، وشهدت شوارع هونغ كونغ أعمال مطاردة بين عناصر الأمن ومجموعات من المتظاهرين. فيما أغلقت عديد من المتاجر الفاخرة ومراكز التسوق بسبب المظاهرات.

وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام، وإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة "أدميرالتي" حيث تقع المقرات الحكومية وسط هونغ كونغ، مظاهرات مؤيدة للحكومة.

ورفع المؤيدون للحكومة شعارات من قبيل "نحن صينيون"، و"هونغ كونغ سوف تبقى صينية للأبد"، كما أطلقوا هتافات مؤيدة للشرطة في قمع المتظاهرين المناهضين.

وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسمياً، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماماً.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us