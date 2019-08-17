دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، المجتمع الدولي إلى التحلي بموقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، عقب لقائه نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال جاوش أوغلو "لقد أكدنا خلال لقائنا مع نظيري الليبي الطاهر سيالة، على أهمية حل المسألة الليبية بطرق سلمية".

وأضاف "يتعين على المجتمع الدولي، التحلي بموقف مبدئي، من أجل وقف الاشتباكات في ليبيا".

وتشن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً على العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية، في مسعى للسيطرة عليها.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة والوفاق المعترف بها دولياً ومليشيات حفتر.