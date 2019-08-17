سياسة
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إلهان عمر تفند تصريحات نتنياهو حول برنامج زيارتها إلى فلسطين
نفت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، صحة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن برنامج زيارتها التي كانت مقررة إلى فلسطين. وأشارت عمر إلى أنها "كانت تخطط لعقد لقاءات مع أعضاء يهود وعرب في الكنيست، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين".
إلهان عمر تفند تصريحات نتنياهو حول برنامج زيارتها إلى فلسطين
عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر تنفي تصريحات نتنياهو عن برنامج زيارتها المقررة إلى فلسطين / Reuters
17 أغسطس 2019

فنّدت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن برنامج زيارتها التي كانت مقررة إلى فلسطين.

ونفت عمر في سلسلة تغريدات نشرتها السبت، عبر تويتر، صحة تصريح نتنياهو بأنها وزميلتها في مجلس النواب رشيدة طليب، لم تكونا تنويان عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أو معارضين إسرائيليين أثناء الزيارة.

وشددت عمر على أنها "كانت تخطط لعقد لقاءات مع أعضاء يهود وعرب في الكنيست، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين"، بعد أن أعلنت الجمعة إلغاء الزيارة.

وأوضحت أن "ادعاءات نتنياهو كاذبة، وأن وفدها كان ينوي لقاء سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان".

وأكدت أن "هدف الزيارة كان الاطلاع شخصياً على ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والاستماع إلى مواقف جميع الأطراف المعنية ما يمثل واجباً لها كعضو في مجلس النواب".

والخميس، أعلنت تل أبيب رفض زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

ولاحقاً، أعلن وزير الأمن الداخلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة جدتها.

واعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أن القرار الإسرائيلي بحق النائبتين والتصريحات التحريضية ضدهما "يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد حرّض إسرائيل على منع الزيارة، وقال إن تل أبيب ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين.

وأضاف عبر تويتر، إن "رشيدة طليب، النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، وزميلتها إلهان عمر، تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما".

وتنتمي طليب، سياسياً إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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