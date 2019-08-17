سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية تابعة لأرامكو بعشر طائرات مسيَّرة
قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة، لافتاً إلى أن حقل ومصفاة الشيبة يضمّ أكبر مخزون استراتيجي نفطي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل.
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية تابعة لأرامكو بعشر طائرات مسيَّرة
حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو الواقع في جنوب شرقي السعودية / Reuters
17 أغسطس 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت، تنفيذ هجمات "بعشر طائرات مسيَّرة" استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" جنوب شرقي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع، قوله إن سلاح الجو المسيَّر "نفّذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن".

وأضاف سريع أن "عشر طائرات مسيَّرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة".

ولفت إلى أن "حقل ومصفاة الشيبة يضمّ أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل".

وتَوَعَّد المتحدث الحوثي السعودية والتحالف الذي تقوده "بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان".

وجدّد سريع دعوته "كل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافاً مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".

وأضاف أن "بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوماً بعد آخَر"، مشدداً على أنه "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".

وكثف الحوثيون مؤخَّراً هجماتهم بالطائرات المسيَّرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، إذ تَحدَّثت الجماعة عن وجود بنك يضمّ 300 هدف داخل الأراضي السعودية.

وفي مايو/أيار الماضي أعلن الحوثيون شنّ هجوم مماثل بسبع طائرات مسيَّرة قالت إنه استهدف شركة "أرامكو"، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حينها تَعرُّض محطَّتَي ضخّ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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