أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم PKKالإرهابي في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن القوات التركية الخاصة نفذت العملية بدعم جوي، ضدّ التنظيم الإرهابي في ريف قضاء شمدينلي بمحافظة هكاري، وذكر البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين من التنظيم الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع PKKالإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد.

ويأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش التركي.