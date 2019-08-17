سياسة
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الداخلية التركية: تحييد 6 إرهابيين من PKK الإرهابي جنوبي البلاد
قالت الداخلية التركية إنها تمكنت من تحييد 6 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، في عملية نفّذتها القوات الخاصة بإسناد جوي، ضدّ التنظيم الإرهابي في ريف قضاء شمدينلي بمحافظة هكاري.
الداخلية التركية: تحييد 6 إرهابيين من PKK الإرهابي جنوبي البلاد
وزارة الداخلية التركية تعلن تحييد 6 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد / AA
17 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم PKKالإرهابي في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن القوات التركية الخاصة نفذت العملية بدعم جوي، ضدّ التنظيم الإرهابي في ريف قضاء شمدينلي بمحافظة هكاري، وذكر البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين من التنظيم الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع PKKالإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد.

ويأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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