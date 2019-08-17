أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، قصف موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردّاً على إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر "أغارت مقاتلات حربية وطائرات عسكرية على بنيتيْن إرهابيتيْن تحت أرضيتيْن تابعتيْن لمنظمة حماس في شمال ووسط قطاع غزة، ردّاً على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".

وحسب الأناضول، استهدف القصف موقعين في قطاع غزة، الأول في حي التفاح شرقي مدينة غزة، والثاني لأرض فارغة تقع في قرية وادي السَّلقا شرقي مدينة دير البلح، وقد تَسبَّب القصف في وقوع أضرار مادية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال ذكر مساء الجمعة، أن نظام التصدي للصواريخ المعروف باسم "القبة الحديدية"، اعترض صاروخاً واحداً على الأقلّ أُطلِقَ من قطاع غزة، ولم يسفر عن "أضرار أو إصابات بشرية"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ من غزة.