سياسة
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ترمب يدعو إلى تخفيف التوترات بين الهند وباكستان عبر الحوار
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني، ضرورة أن تحدّ الهند وباكستان من التوترات المتزايدة في المنطقة بسبب قضية جامو وكشمير عبر الحوار.
ترمب يدعو إلى تخفيف التوترات بين الهند وباكستان عبر الحوار
الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الباكستاني حول قضية كشمير / AA
17 أغسطس 2019

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إلى تخفيف حدّة التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان عبر الحوار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترمب الجمعة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تناول فيه الجانبان التطورات الإقليمية، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن ترمب أكّد خلال الاتصال الهاتفي ضرورة أن تحدّ الهند وباكستان من التوترات المتزايدة في المنطقة بسبب قضية جامو كشمير عبر الحوار.

من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن عمران خان بحث مع ترمب التطورات الأخيرة في إقليم كشمير والمخاطر الناتجة عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة المتنازَع عليها بين البلدين.

على صعيد آخر أشار قريشي إلى أن الطرفين ناقشا عملية المصالحة الوطنية الجارية في أفغانستان، مؤكداً أن بلاده "التزمت عملية السلام في الأمس، وهي ملتزمة اليوم أيضاً".

وفي 5 أغسطس/آب ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حقّ التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تتبعان الحكومة المركزية مباشرةً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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