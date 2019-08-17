سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 17 أغسطس/آب 2019
وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز العمليات المشترك مع واشنطن الأسبوع المقبل / AA
17 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز العمليات المشترك مع واشنطن الأسبوع المقبل، وباكستان تؤكد استعدادها لتسوية سلمية مع الهند حول كشمير

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وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز العمليات المشترك مع واشنطن الأسبوع المقبل

قال وزير الدفاع التركي إن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، سيبدأ عمله الأسبوع المقبل. وأشار الوزير إلى أنه جرى التزام الجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن إلى الآن دون أي مشاكل. [TRTعربي]

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا. [TRTعربي]

باكستان تؤكد استعدادها لتسوية سلمية مع الهند حول كشمير

قالت مندوبة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "مليحة لودي"، عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير، إن بلادها على استعداد لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول الإقليم. [TRTعربي]

وتابعت "قد يُحبس أهالي جامو وكشمير حتى لا تُسمع أصواتهم في منازلهم وأراضيهم، لكن أصواتهم سُمعت اليوم في الأمم المتحدة، وستُسمع أصواتهم دائماً، لأن باكستان ستقف دائماً إلى جانبهم من خلال توسيع نطاق الدبلوماسية والدعم السياسي". [الأناضول]

بدوره، أعرب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة عن "قلق بلاده العميق إزاء الوضع في كشمير وحالة حقوق الإنسان هناك"، قائلاً في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن "الصين تشعر بقلق عميق وتعارض أي إجراء من جانب واحد، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات". [TRTعربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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