كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

وأشار أقار في تصريحات، خلال زيارته لولاية شانلي أورفا، جنوبي تركيا، الجمعة، إلى أنه "جرى التزام الجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن إلى الآن من دون أي مشاكل، وننتظر التزامه في المستقبل".

كما شدّد أقار على أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على مراقبة المجال الجوي وتنسيقه إلى جانب قضايا عدة بهذا الصدد.

وأضاف "مركز العمليات المشترك سيبدأ عمله الأسبوع المقبل بكامل طاقته".

وأردف "لا يوجد لدينا أي تفسير حول تعاون حلفائنا (الأمريكيين) مع YPG الإرهابي، وننتظر منهم إنهاء ذلك في أقرب وقت".

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.