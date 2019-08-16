قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً الجمعة، بعد إطلاق الرصاص عليه، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها بمقتل مواطن فلسطيني، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.‎

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المهاجم، وفق ما قالت هيئة البث العبرية.

وأضافت أن مستوطنَين إسرائيليين أُصيبا بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن وقوع عملية دهس، مشيراً إلى أنه يُحقق في ملابساتها.