سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطناً قُتل بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوبي الضفة الغربية. وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المهاجم.
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة
أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المهاجم / Reuters
16 أغسطس 2019

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً الجمعة، بعد إطلاق الرصاص عليه، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها بمقتل مواطن فلسطيني، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.‎

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المهاجم، وفق ما قالت هيئة البث العبرية.

وأضافت أن مستوطنَين إسرائيليين أُصيبا بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن وقوع عملية دهس، مشيراً إلى أنه يُحقق في ملابساتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us