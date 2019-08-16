سياسة
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مقتل 4 أشخاص في تفجير داخل مسجد في باكستان
قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 22 آخرين في تفجير وقع عقب صلاة الجمعة استهدف مسجداً بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية، عن الشرطة أن التفجير وقع داخل مسجد بمدينة كويتا مركز الإقليم.
مقتل 4 أشخاص في تفجير داخل مسجد في باكستان
التفجير وقع عقب صلاة الجمعة داخل مسجد بمدينة كويتا الباكستانية / Reuters
16 أغسطس 2019

أعلنت الشرطة الباكستانية الجمعة، مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 22 آخرين، في تفجير استهدف مسجداً بإقليم بلوشستان (جنوب غرب).

ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن الشرطة قولها إن التفجير وقع عقب صلاة الجمعة، داخل مسجد بمدينة كويتا، مركز الإقليم.

وأوضح المصدر، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم نجم عن تفجير عبوة ناسفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 13:00 ت.غ.

وبث الموقع الإلكتروني للقناة صوراً تظهر تضرر المسجد بشكل واضح من الداخل ونوافذ محطمة وسجاداً ملطخاً بالدماء.

ويشار إلى أنه خلال العقد الماضي، شهد إقليم بلوشستان، وخصوصاً مدينة كويتا، موجة من العنف الطائفي تسببت في مقتل أكثر من 2200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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