أُصيبَ مستوطنان يهوديان بجروح خطيرة في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية الجمعة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المهاجم لقي حتفه إثر إطلاق النار عليه، دون توضيح هويته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مستوطنين إسرائيليين، أُصيبا بجروح خطيرة جراء عملية دهس في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأنه من خلال تحقيق أولي تَبيَّن أن المهاجم صدم بسيارته اثنين من المستوطنين، فنُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أنه جرى تحييد المهاجم، وأوضح أن في المنطقة قوات كبيرة من الجيش.

في المقابل قال الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الفلسطيني توُفّي بعد إطلاق النار عليه في موقع الحادثة.