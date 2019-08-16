سياسة
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إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة جدتها في الضفة الغربية
وافقت إسرائيل الجمعة، على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة عائلتها في الضفة الغربية، وقال وزير داخليتها إن الموافقة جاءت بعد تعهُّد طليب "بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها في أثناء الزيارة".
إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة جدتها في الضفة الغربية
السماح لعضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة أهلها في الضفة الغربية  / Reuters
16 أغسطس 2019

قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي الجمعة، إنه وافق على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة عائلتها في الضفة الغربية.

وقال مكتب الوزير في بيان، إن الأخير قرّر "الموافقة على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاماً".

وأضاف "بعثت عضو الكونغرس برسالة إلى الوزير درعي، الليلة الماضية (الخميس/الجمعة)، تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها في أثناء الزيارة، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضدّ إسرائيل خلال زيارتها".

وتابع "في ضوء ذلك قرّر الوزير درعي السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن أمله بالتزامها، وأن تكون زيارتها للأغراض الإنسانية فقط".

وجاء القرار بعد يوم واحد من رفض تل أبيب زيارة طليب، وعضو الكونغرس إلهان عمر، الأراضي الفلسطينية بعد اتهامهما بـ"الترويج لمقاطعة إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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