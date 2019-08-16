قصف الجيش التركي مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شماليّ العراق، وقالت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إن الغارات استهدفت مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة في منطقة زاب، ضمن عملية المخلب.

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو/أيار الماضي، عملية المخلب في منطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشماليّ العراق.

وتأتي العمليات ردّاً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.