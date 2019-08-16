سياسة
3 دقيقة قراءة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفين وتهدّد بإنهاء المحادثات مع الجارة الجنوبية
أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين في البحر الجمعة، في ما يبدو أنه رد على تدريبات عسكرية مشتركة تُجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت الأسبوع الماضي.
كوريا الشمالية تطلق مقذوفين وتهدّد بإنهاء المحادثات مع الجارة الجنوبية
كانت كوريا الشمالية أطلقت في الأسابيع الماضية عدداً من الصواريخ المتوسطة المدى / Reuters
16 أغسطس 2019

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين على الأقل في البحر الجمعة، بعد وصف بيونغ يانغ رئيس كوريا الجنوبية بالـ"سليط"، وتعهُّدها بإنهاء المحادثات بين الكوريتين.

واحتجّت كوريا الشمالية على تدريبات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها تدريب على الحرب، وأطلقت على أثرها في الأسابيع الماضية عدداً من الصواريخ المتوسطة المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين جديدين لم يُتعرف على طبيعتهما، في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح الجمعة، فيما اجتمع مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي لمناقشة عمليات الإطلاق الأخيرة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية الجمعة، إنها لا ترى أي خطر وشيك على أمن البلاد نتيجة إطلاق كوريا الشمالية المقذوفين.

وتعقّد عمليات الإطلاق مساعي استئناف المحادثات بين مفاوضين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حول مستقبل برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق الجمعة، رفضت بيونغ يانغ تعهُّداً قطعه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قبل يوم، بالسعي لإجراء محادثات مع الشمال وتوحيد الكوريتين بحلول 2045.

وقال متحدث كوري شمالي إن فقدان القوة الدافعة للحوار بين الشمال والجنوب، والجمود الذي يحيط بتنفيذ العهود التي قُطعت خلال قمة تاريخية بين زعيميهما العام الماضي، تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق الجنوب.

وانتقد المتحدث مجدداً التدريبات الأمريكية-الكورية الجنوبية المشتركة، معتبراً إياها علامة على عداء سيول إزاء الشمال.

وأضاف المتحدث أمام لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد في بيان بثّته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "ما من شيء لدينا نعاود التحدث فيه، ولا تراودنا أي فكرة في الجلوس معهم مجدداً".

وكان زعيما الكوريتين التقيا ثلاث مرات منذ أبريل/نيسان من العام الماضي وتَعهَّدَا بإقرار السلام والتعاون، لكن لم يتحقَّق تقدُّم يُذكَر للنهوض بالحوار وتعزيز التبادلات وأوجه التعاون.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في خطاب بمناسبة عيد التحرير الخميس، إن الحوار مع الشمال لن يكون ممكناً إلا من خلال سياسته المتعلقة بالسلام.

وأضاف في تصريحات بمناسبة استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني الذي استمر من عام 1910 إلى 1945 "على الرغم من سلسلة الأفعال المقلقة من جانب كوريا الشمالية مؤخَّراً، لا تزال القوة الدافعة إلى الحوار ثابتة".

ووصف المتحدث باسم الشمال الرئيس الكوري الجنوبي بأنه "سليط... تَمكَّن منه الخوف"، وقال إن مون ليس له أن يتحدث عن التواصل مع الشمال بسبب المناورات العسكرية التي تُجرِيها كوريا الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us