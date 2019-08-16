ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الخميس، أن الولايات المتحدة رتّبَت عقد محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات حول إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطّلعين على الترتيبات الدبلوماسية السرية، قولهم إن إسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعات سرية رتبتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة ما تعتبرانه "التهديد المتزايد" الذي تشكّله إيران.

وقالت إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، هو من نظّم عقد الاجتماعات، وذلك في أحدث مؤشّر على ذوبان الجليد بشكل مستمر بين إسرائيل ودول الخليج، الذي تَحقَّق إلى حد كبير بفضل عدائهما المشترك تجاه طهران ومحاولاتها نشر نفوذها الإقليمي.

ولفت مسؤولون آخرون إلى أن هذه الاجتماعات كانت معروفة لعدد قليل من الأشخاص داخل الحكومة الأمريكية، وأنهم يهدفون إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري والاستخباري في التعامل مع إيران.

وترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية رسمية مع مصر والأردن فقط، ولا تزال خلافات تاريخية قائمة بينها وبين هاتين الدولتين وكذلك الدول العربية الأخرى، لا سيما النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

لكن الاتصالات السرية، وأحياناً العلنية، بين إسرائيل ودول الخليج، زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة في ظلّ تزايد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودور إيران في النزاعات في العراق وسوريا واليمن.

وذكر مسؤول أمريكي سابق أن هوك يريد مساعدة إسرائيل والإمارات على حثّ دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط على اتخاذ موقف صارم بشأن طهران، لكن ما يعقّد الأمور أن الإمارات لديها قنوات خلفية دبلوماسية خاصة مع إيران.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز، الإمارات المتحدة في وقت سابق من هذا العام لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، وقال الأسبوع الماضي إنه التقى "شخصية رفيعة المستوى" في الحكومة الإماراتية، كما التقى كاتز الشهر الماضي في واشنطن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.