سياسة
2 دقيقة قراءة
الحريري لبومبيو: سنتابع مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
أعرب سعد الحريري عن شكره للجهود الأمريكية المبذولة من أجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل. من جهته أكّد بومبيو متابعة المفاوضات المتعلقة بالخط الأزرق.
الحريري لبومبيو: سنتابع مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
 مؤتمر صحفي مشترك للحريري مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو / Reuters
16 أغسطس 2019

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الخميس، إن بلاده ستتابع مسار المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بوساطة أمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للحريري مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد لقاء جمعهما في واشنطن.

وشدّد الحريري على "التزام محاربة الإرهاب، ومتابعة مسار المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحر ية مع إسرائيل، التي يقوم بها السفير دايفيد ساترفيلد، نيابة عن الحكومة الأمريكية".

وتابع "ننتظر الوصول إلى قرار مشترك"، مُعرِباً عن شكره واشنطن لدعمها القوات المسلحة اللبنانية.

من جهته أكّد بومبيو "متابعة المفاوضات المتعلقة بالخط الأزرق والحدود البرية والبحرية".

والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو/حزيران 2000.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ قرابة سنتين بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لحلّ الصراع الحدودي بينهما، لا سيما الحدود البحرية حيث حقول النفط والغاز المكتشَفة.

ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً، تُعرَف بالمنطقة رقم 9، وهي غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ورفض لبنان مقترَحاً أمريكياً في 2012 يقوم على منح 360 كيلومتراً مربعاً من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

من جهته جدّد بومبيو التزام بلاده "الدفاع عن مستقبل لبنان"، معرباً عن شكره لبنان "لاستضافته أكثر من مليون شخص سوري، لجؤوا إليه من بطش النظام".

وفي وقت سابق الخميس، رفض الحريري وصف زيارته لواشنطن بأنها انصياع لإملاءات أمريكية.

وبدأ الحريري زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي، في حين قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us