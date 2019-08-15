سياسة
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أنقرة: لا تغيير في وجهات النظر حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية إن الأنباء المزعومة حول المنطقة الآمنة التي تسندها بعض وسائل الإعلام إلى مسؤولين أتراك وأمريكيين، لا تعكس الحقيقة، مؤكدة عدم وجود أي تغيير في وجهات النظر بهذا الشأن.
أنقرة: لا تغيير في وجهات النظر حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا
وزارة الدفاع التركية تنفي أنباء تداولتها وسائل إعلام عن تغييرات بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
15 أغسطس 2019

أكدت الدفاع التركية الخميس، عدم وجود أي تغيير في وجهات النظر بشأن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها عبر تويتر، نفت فيه أنباء تداولتها وسائل إعلام عن تغييرات بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وقالت الوزارة إن الأنباء المزعومة حول المنطقة الآمنة التي تسندها بعض وسائل الإعلام (لم تسمّها) إلى مسؤولين أتراك وأمريكيين، لا تعكس الحقيقة.

وأضافت أنه "بخصوص المنطقة الآمنة، ستعلن وزارة الدفاع للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت والمكان".

وتابعت "في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقاً والتي لا تزال تحافظ على سريانها".

والاثنين، كشفت الوزارة عن وصول وفد أمريكي إلى مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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