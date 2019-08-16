سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2019
سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 / Reuters
16 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، ووزير الخارجية التركي يقول إن هناك مسائل في اتفاق المنطقة الآمنة يجب تحديد تفاصيلها.

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    سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1

    أفرجت سلطات إقليم جبل طارق الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ 4 يوليو/تموز الماضي، بتهمة نقل النفط إلى النظام السوري. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن محاولة أمريكية "للقرصنة" فشلت بعد أن أمرت محكمة في جبل طارق بالإفراج عن الناقلة.[TRTعربي]

    وفي وقت سابق الخميس، تلقت سلطات إقليم جبل طارق طلباً من وزارة العدل الأمريكية بتمديد احتجاز الناقلة الإيرانية، قبل ساعات من استعداد حكومة الإقليم للإفراج عنها. [الأناضول]

    وزير الخارجية التركي يقول إن هناك مسائل في اتفاق المنطقة الآمنة يجب تحديد تفاصيلها

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بعض المسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً ضرورةَ إخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من شرق الفرات. [TRTعربي]

    وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد YPG/PKK بالسلاح، وأشار إلى أن "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولاً. مع الأسف لجؤوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا وعودهم". [TRTعربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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