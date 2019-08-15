سياسة
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مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في القدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى.
مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في القدس
جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية قالت إن الشرطة تمنع طواقمها من الوصول إلى الشابين الآخرين المصابيْن / AFP
15 أغسطس 2019

قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة الخميس، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيليي، التي أطلقت عليهم النيران بزعم طعنهما أحد أفرادها في البلدة القديمة بالقدس، وفق إعلام عبري.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بالحرجة جداً، إثر طعنهما شرطياً إسرائيلياً في البلدة القديمة بالقدس.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شرطة الاحتلال أطلقت النيران على ثلاثة فلسطينيين تسببت بمقتل أحدهم وإصابة الاثنين الأخرين قرب المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرُّض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة في القدس، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.

وفي بيان عبر تويتر، قالت الشرطة إن فلسطينيين طعنوا شرطياً قرب باب السلسلة، وأصيب بجروح متوسطة.

وأضاف البيان، أن عناصر الشرطة أطلقت النار على شابين، ما تسبب في إصابتهما، دون تفاصيل إضافية حول درجة خطورة الإصابة.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن "طواقمها نقلت شاباً (فلسطينياً) أصيب بالرصاص بالفخذ في الحادث الأمني بمنطقة باب السلسلة، في البلدة القديمة بالقدس".

وأضاف البيان، أن "الشرطة تمنع طواقمنا من الوصول إلى الشابين الآخرين المصابيْن".

وذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى في أعقاب الحادثة، كما أغلقت هذه القوات الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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