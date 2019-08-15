سياسة
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مستشار الرئيس اليمني: اليمنيون فقدوا الثقة في التحالف
أوضح عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف، مشيراً إلى أن على من خطط لأحداث عدن داخلياً وخارجياً أن يدرك حقيقتين، الأولى أنه أول من سيكتوي بنار ذلك والثانية أن الأوطان والشعوب لا تموت.
مستشار الرئيس اليمني: اليمنيون فقدوا الثقة في التحالف
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية في عدن / Reuters
15 أغسطس 2019

قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس، إن اليمنيين فقدوا الثقة في التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر، أنه "على التحالف أن يدرك حجم ما حدث في عدن ومخاطره حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك".

وأوضح أن "اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف الذي أيدوه وأعطوه مشروعية عززت المشروعية القانونية من السلطة الشرعية والمجتمع الدولي".

وتابع "على من خطط وعمل لذلك (أحداث عدن) داخلياً وخارجياً أن يدرك حقيقتين، الأولى أنه أول من سيكتوي بنار ذلك والثانية أن الأوطان والشعوب لا تموت".‏

ولفت المخلافي، وهو وزير خارجية سابق، أن "استمرار الأوضاع ذاتها سوف يؤدي إلى تحويل الحرب من وطنية في مواجهة انقلاب إلى حروب أهلية في كل مكان".

وأضاف "كل الانقلابات والمشاريع الصغيرة في صنعاء أو عدن أو أي مكان من الوطن هي مشاريع تدمير للحاضر".

وأشار أن "الانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء وتحت الدعاوى والأساليب ذاتها".

وتابع "لا يزال لدى الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها والساعية لاستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث الكثير من الخيارات لمواجهة ما تعرّض ويتعرّض له الوطن منذ 2014".

وأفاد أن "الأوضاع ستذهب إلى مزيد من التشظي وسيدفع الجميع الثمن شمالاً وجنوباً ما لم تُجْرَ مراجعة عميقة وشاملة لكل ما حدث منذ انقلاب الحوثي والخروج برؤية جادة للإنقاذ".

وقبل أقل من أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلاباً كاملاً" على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية لانسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلاً من المدنيين فضلاً عن أكثر من 200 جريح، حسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفاً ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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